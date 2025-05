Angelo Bonelli: “Il futuro dell’ex Ilva va deciso a Taranto”

Lunedì 5 maggio, alle 11.00, conferenza stampa a Taranto organizzata da Europa Verde/Alleanza Verdi e Sinistra per affrontare temi cruciali per il futuro della città, tra cui il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dell’ex Ilva e le prospettive di una riconversione ecologica e industriale, sfruttando strumenti come il Just Transition Fund (JTF) e il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS).

Alla conferenza partecipano Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce nazionale di Europa Verde, Rosa D’Amato, commissaria regionale di Europa Verde/AVS, i candidati Fulvia Gravame e Antonio Lenti della lista AVS – Socialismo XXI – Possibile, e Piero Bitetti, candidato sindaco per il centrosinistra. L’evento sarà moderato da Gregorio Mariggiò, co-portavoce provinciale di Europa Verde.

Durante l’incontro, i relatori evidenziaranno le criticità del nuovo riesame dell’AIA, sottolineando come si basi su parametri obsoleti, non in linea con le recenti direttive europee: 477 prescrizioni difficili da monitorare e attuare, che di fatto mantengono la produzione a carbone.

Si parlerà anche dell’inerzia del Governo e delle istituzioni competenti nell’utilizzo delle risorse europee e nazionali disponibili per una vera transizione ecologica. Fondi come il JTF e il CIS, che potrebbero favorire l’occupazione sostenibile, il risanamento ambientale e l’innovazione, restano inutilizzati.

“Il futuro di Taranto non può essere deciso a Roma o a Bruxelles, ma deve partire dalla città stessa, ascoltando chi la vive e la conosce – ha dichiarato Angelo Bonelli -. Non possiamo più permettere che la salute, il lavoro e l’ambiente siano messi in contrapposizione. È il momento di agire, con trasparenza e responsabilità”.

Nel pomeriggio, alle ore 18.30, presso il comitato elettorale del candidato sindaco Piero Bitetti in via di Palma 102, Bonelli presenterà i candidati consiglieri della lista Alleanza Verdi e Sinistra – Socialismo XXI – Possibile al consiglio comunale di Taranto.

