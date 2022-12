Condividi su...

Linkedin email

LECCE – Sono dei veri e propri angeli di quartiere, che dal 2016 operano sul territorio a sostegno delle persone bisognose, fragili, invisibili, e ora hanno pensato ad altre due iniziative una nuova sede di officina delle idee e la boutique sociale civico 22 presenti nel quartiere 167 di Lecce inaugurate alle presenza del Vescovo Monsignor Seccia, Sindaco, volontari e diversi cittadini.

Officina delle idee, presente in via Macchiavelli, vuole essere un punto di ritrovo ed è stata intitolata a Silvia Ghezzi, 31 anni di Lecce scomparsa nel 2020 dopo aver lottato per quasi due anni contro una malattia rarissima.

La boutique sociale è stata aperte invece al civico 22 di via Siracusa.

E poi ci sono anche gli angeli della notte, che quando cala la sera si occupando di chi vive alla marginalità.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 16 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts