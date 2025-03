Andromedic dona HY-DEEP al Potenza Calcio: recupero infortuni con l’ipertermia

POTENZA – Un importante passo avanti nella prevenzione e nel recupero post-infortunio per il Potenza Calcio, che ha ricevuto in comodato d’uso gratuito l’innovativo macchinario HY-DEEP, fornito dall’azienda laziale Andromedic. Alla consegna erano presenti il presidente Donato Macchia, il direttore sportivo Vincenzo De Vito, il responsabile scientifico di Andromedic Salvatore Conte, Ciro Zaccagnini e lo staff medico e fisioterapico della società.

Il dispositivo, che sfrutta la tecnologia dell’ipertermia capacitiva, permette di agire in profondità sui tessuti muscolari favorendo la rigenerazione, la riduzione del dolore e il miglioramento dell’elasticità. Grazie a questi effetti, l’HY-DEEP è in grado di accelerare i tempi di recupero da lesioni di varia entità.

“Ringraziamo Andromedic e Salvatore Conte per questo apprezzato gesto di vicinanza alla nostra società e ai nostri ragazzi”, ha dichiarato il presidente Donato Macchia. “In un calcio moderno fatto di ritmi serrati e calendari fitti, disporre di una tecnologia come questa rappresenta un vantaggio concreto per i nostri calciatori e per lo staff tecnico”.

Dopo aver illustrato il funzionamento del macchinario, Salvatore Conte ha sottolineato: “È un piacere mettere le nostre competenze al servizio del Potenza Calcio. Sono rimasto colpito dal lavoro svolto dalla presidenza Macchia, sia a livello tecnico che infrastrutturale. HY-DEEP è una tecnologia già utilizzata da club europei di primo piano, e il Potenza è la prima società del Sud Italia a dotarsene. Auguriamo ai rossoblù un grande finale di stagione”.

Con questa donazione, il Potenza compie un altro passo nella direzione dell’innovazione e della cura dell’atleta, ponendosi all’avanguardia tra i club del territorio anche sul piano medico-sportivo.

