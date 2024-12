Andria, vigilia andriese: gli auguri della prima cittadina Giovanna Bruno

E’ tutto pronto per la Vigilia della Città di Andria. Tanti gli appuntamenti in programma per un evento ormai diventato punto di riferimento su tutto il territorio, inserito all’interno di un ricco cartellone di eventi previsti per i prossimi giorni. E con l’arrivo delle festività non sono mancati gli auguri della prima cittadina federiciana Giovanna Bruno.

