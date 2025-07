Andria, un 88enne di Bisceglie dona fegato e reni

È l’ottava donazione multiorgano del 2025 per l’Asl Bt

Una nuova pagina di generosità è stata scritta all’ospedale “Bonomo” di Andria, dove si è conclusa l’ottava donazione multiorgano del 2025 per l’Asl Bt. Protagonista del gesto di estremo altruismo un uomo di 88 anni, residente a Bisceglie, che ha donato il fegato e i reni.

Il prelievo degli organi è avvenuto nelle sale operatorie della Rianimazione, dirette dal dottor Nicola Di Venosa. Il fegato è stato prelevato da un’équipe del Policlinico di Bari, mentre i reni da specialisti dell’Urologia di Foggia.

“Desidero ringraziare la famiglia del donatore che ha detto sì alla vita che continua, compiendo un gesto di profonda generosità”, ha dichiarato il dott. Giuseppe Vitobello, coordinatore donazioni della Asl Bt.

Parole di riconoscenza anche da Tiziana Dimatteo, commissaria straordinaria della Asl Bt: “Un sentito grazie va a tutti gli operatori dell’ospedale Bonomo che hanno contribuito alla perfetta riuscita delle operazioni, ma soprattutto grazie alla famiglia per aver permesso questo straordinario gesto d’amore. Donare significa far vivere ancora, ed è per questo essenziale promuovere la cultura della donazione”.

