Andria, truffe agli anziani: l’attività informativa nel Centro “Dopo di Noi”

L’attività informativa per prevenire le truffe agli anziani raggiunge i luoghi di ritrovo degli stessi. Ad Andria la Polizia Municipale, l’Amministrazione Comunale e la Multiservice hanno incontrato la cittadinanza presso il Centro “Dopo di Noi”, situato all’interno della Villa Comunale. L’occasione è stata utile per spiegare le principali modalità di truffa alla popolazione più in là con gli anni. Particolare attenzione è stata riservata alla fenomenologia delle truffe telefoniche, supportate anche dall’utilizzo di tecnologia avanzata come i Jammer, con lo scopo di isolare i malcapitati.

