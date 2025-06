Andria, tre incidenti stradali nelle ultime 24 ore

ANDRIA – Giovedì intenso per la Polizia Locale di Andria, che ha dovuto fronteggiare tre incidenti stradali in meno di 24 ore lungo le strade del comune federiciano. Gli agenti cittadini hanno dovuto effettuare i primi rilievi dopo un sinistro che si è verificato nelle ore mattutine in via Barletta, all’altezza di un distributore di benzina, dove un impatto tra moto e auto ha causato un serio infortunio al motociclista, che ha avuto bisogno dei soccorsi del 118 ed è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Bonomo.

Nel primo pomeriggio, invece, scontro tra due vetture lungo la strada provinciale 43, nei pressi del santuario del Santissimo Salvatore. Ancora da accertare le cause che hanno portato all’incidente tra le due auto. Due le ambulanze giunte sul posto per trasportare i conducenti in Pronto Soccorso, uno dei quali in codice rosso.

In serata, infine, nuovo impatto tra una vettura e una moto in corrispondenza dell’incrocio tra viale Ovidio e via Vecchia Barletta. Coinvolti un 21enne motociclista che ha riportato lievi lesioni e una 66enne alla guida dell’auto. Tre incidenti stradali in un giorno solo in aggiunta al bilancio preoccupante degli ultimi dieci giorni, che conta anche tre investimenti di pedoni.

