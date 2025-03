Andria, trasformazione del gurgo: il caso arriva in Regione

Il futuro del gurgo di Andria, la dolina carsica situata nei pressi del Santuario del Santissimo Salvatore, continua ad animare il dibattito politico. La vicenda è arrivata sul tavolo della V Commissione Ambiente della Regione Puglia, in cui si è discusso del progetto di trasformazione del sito in una vasca di laminazione per il contenimento delle acque piovane.

Un progetto di trasformazione del gurgo che, secondo la consigliera regionale Grazia di Bari, porta con se un concreto rischio ambientale.

