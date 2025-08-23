Andria tra le città più inquinate, Di Bari (M5S): “Trasparenza sui dati”

La consigliera regionale si rivolge ad Asl, Arpa e Comune: “Profilo della Salute fermo da anni, la salute dei cittadini non può aspettare”

Cresce la preoccupazione per la qualità dell’aria ad Andria, classificata al quindicesimo posto tra le città più inquinate d’Italia nell’ultimo report quinquennale di Ener2crowd. Grazia Di Bari, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, ha chiesto ad ASL BT, ARPA BAT e al Comune di aggiornare e rendere pubblico il Profilo della Salute della città.

“I dati certificano che abbiamo un problema serio e in questi anni non abbiamo fatto abbastanza. Chi ha ruoli istituzionali ha una responsabilità in più: indicare una direzione e assumere decisioni anche quando non sono popolari”, ha dichiarato Di Bari.

La consigliera ha richiamato l’importanza della trasparenza: “Pubblicare quei dati non è un favore alla politica, ma un diritto dei cittadini. La politica passa, l’inquinamento resta”.

Di Bari ha inoltre ricordato la petizione sottoscritta da 100 medici del territorio, che chiedeva controlli seri e continui su aria, acqua e suolo, rimasta finora senza risposte. “È una richiesta che nasce dall’esperienza di chi ogni giorno vede le conseguenze dell’inquinamento sulla salute delle persone. Non possiamo ignorarla”, ha aggiunto.

Secondo l’esponente M5S, l’aggiornamento del Profilo della Salute rappresenta il primo passo per costruire politiche efficaci e condivise in grado di tutelare la salute pubblica e migliorare la qualità ambientale della città.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author