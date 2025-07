Andria, ticket nei parchi: Comitato Europa blocca la proposta

Il Parco Giovanni Paolo II resterà accessibile gratuitamente, grazie all’intervento del Comitato Quartiere Europa, che ha sventato un tentativo di introdurre un ticket d’ingresso durante un evento inserito nel cartellone estivo promosso dal Comune di Andria.

La proposta di rendere a pagamento l’ingresso al parco nel Quartiere Europa ha sollevato reazioni immediate tra i residenti. A farsi portavoce delle proteste è stato Savino Montaruli, storico coordinatore del Comitato, attivo da 28 anni e regolarmente iscritto alla Sezione Ambiente dell’Albo comunale.

Dopo essersi rivolto all’Ufficio SUAP del Comune di Andria, Montaruli ha ottenuto il ripristino della gratuità dell’accesso ai parchi pubblici della città. Il Pubblico Ufficiale ha accolto le osservazioni del Comitato, riconoscendo l’irregolarità del tentativo di privatizzazione temporanea, anche se inserito nel cartellone ufficiale degli eventi estivi.

“Siamo di fronte a una sciatteria amministrativa senza precedenti”, ha dichiarato Montaruli evidenziando il disagio dei cittadini che, in assenza di una reale programmazione culturale e ricreativa, sono spesso costretti a spostarsi in altri comuni per partecipare a iniziative pubbliche.

Il coordinatore ha inoltre denunciato un tentativo di speculazione: “Trasformare un parco pubblico in un luogo a pagamento per favorire soggetti privati è inaccettabile. È un’azione che mortifica la cittadinanza e mina il principio di accesso libero ai beni comuni”.

Montaruli non ha risparmiato critiche alla gestione politico-amministrativa cittadina, parlando di una città umiliata e in balia di “guerre interne e disattenzioni pericolose”, dove l’abusivismo e l’arbitrio sarebbero all’ordine del giorno.

Il caso, che ha suscitato ampia discussione nel quartiere e sui social, si è concluso con la piena restituzione della fruibilità gratuita del parco, evitando che un precedente potenzialmente estendibile ad altri spazi pubblici prendesse piede.

Il Comitato Quartiere Europa si conferma così presidio attivo di vigilanza e partecipazione civica, in difesa del patrimonio pubblico urbano e dei diritti dei residenti.

