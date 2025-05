Andria, tentano assalto al bancomat ma il colpo fallisce: presi in tre

TRANI – Utilizzando dell’esplosivo hanno tentato di portare via il denaro contenuto nello sportello automatico dell’ufficio postale di Andria, questa mattina intorno alle 5, ma il colpo non è riuscito e i malviventi sono stati fermati dai carabinieri con le accuse, in concorso e a vario titolo, di furto aggravato, detenzione di materiale esplosivo e danneggiamento. Due di loro sono stati subito bloccati mentre si allontanavano in un’auto, una terza persona è stata fermata dopo qualche minuto dalla polizia mentre una quarta è ricercata.

I tre membri della banda catturati sono originari del Foggiano. Se l’auto a bordo della quale fuggivano risulterà rubata, risponderanno anche di ricettazione. La deflagrazione, che ha danneggiato lo sportello postamat, non ha provocato feriti.

