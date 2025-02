Andria, tangenziale ovest: Lodispoto risponde agli ambientalisti

“Abbiamo agito nel rispetto delle regole. Sarebbe opportuno che chi rappresenta le associazioni ambientaliste lo faccia in modo corretto e senza far politica”. Così il presidente della provincia Bat Bernardo Lodispoto sulla polemica scoppiata nelle scorse ore in merito al progetto di realizzazione della tangenziale ovest di Andria.

“Nel raccontare questa vicenda – afferma Lodispoto – va sottolineato che la nostra amministrazione è subentrata nel 2019, quando era già stata richiesta al comune di Andria una variante che non è mai arrivata.” Il presidente della Provincia BAT ha inoltre spiegato che la variante allo strumento urbanistico fu approvata dal commissario ad acta, seppur contro il parere del comune di Andria.

“Una volta chiarito che le risorse a disposizione per l’opera sono di 27 milioni – chiarisce Lodispoto – sono stati avviati i confronti con gli altri Enti competenti per le necessarie valutazioni”. Il rappresentante dell’ente provinciale non ha risparmiato una stoccata alle associazioni chiedendo che l’ambientalismo non sconfini nella strumentalizzazione politica.

