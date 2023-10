È stato rintracciato uno dei presunti responsabili di abbandono rifiuti nelle campagne di Andria. Un automezzo pesante carico di materiale edilizio di risulta era utilizzato per trasportare rifiuti poi abbandonati in un’area di circa 11 mila metri quadri, completamente satura di rifiuti, alla periferia della città, a seguito di diverse segnalazioni arrivate dai residenti e di un’analisi di monitoraggio della zona. In particolare, le fiamme gialle, hanno notato un autotrasportatore alla periferia della città che alla vista della pattuglia automontata avrebbe arrestato bruscamente la manovra di ingresso nell’area rurale, rientrando sull’asse stradale. I militari, insospettiti dalla circostanza, hanno deciso di appostarsi in modo occulto poco distante, notando, dopo alcune ore, che l’autocarro sarebbe avrebbe percorso la strada di campagna che conduce all’area adibita a discarica a cielo aperto di laterizi e altri rifiuti derivanti da demolizioni edilizie, scoperta dagli stessi finanzieri durante una perlustrazione eseguita sul posto. Il tempestivo intervento eseguito mentre il mezzo pesante era intento a scaricare le macerie, ha impedito l’illecito sversamento è consentito di identificare il conducente e sequestrare il mezzo di trasporto, in flagranza di reato. Il terreno è stato circoscritto e sottoposto a sequestro per le violazioni al Testo Unico Ambiente, mentre il trasportatore e il proprietario del fondo sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Trani.

