Andria, stangata sui dehor: esercenti sul piede di guerra

Ad Andria, quella che sembrava una semplice notifica fiscale si è trasformata in un vero e proprio shock per i commercianti. Gli esercenti della città si sono visti recapitare avvisi di pagamento per l’occupazione del suolo pubblico destinato ai dehor con cifre che raggiungono decine di migliaia di euro.

Una situazione che ha scatenato l’indignazione della categoria e del sindacalista Savino Montaruli di Unibat, il quale non ha usato mezzi termini: “Una batosta che sembra uno scherzo di Carnevale, ma purtroppo è realtà. Una tariffa di 200 euro al metro quadrato è quattro o cinque volte superiore a quella di altre città più turistiche e attrezzate”.

Montaruli denuncia una gestione comunale che definisce “arrogante e incapace di dialogare con le imprese”, aggiungendo che l’associazione sta già prendendo contatti con l’assessore competente e con l’ufficio tributi per contrastare quello che considera un “salasso” insostenibile per i commercianti locali.

Intanto, alcuni esercenti stanno valutando il supporto della neonata Associazione Antiracket, temendo che simili richieste possano spingerli verso situazioni di rischio economico e sociale. La vicenda, che si preannuncia esplosiva, potrebbe presto avere sviluppi clamorosi.

