Andria, sequestrati fuochi d’artificio pronti per la fine della scuola

Un ingente quantitativo di fuochi d’artificio nascosti tra cespugli e pozzetti è scoperto e sequestrato ad Andria dalla polizia Locale. Il materiale, composto da bengala, lacrimogeni e altri artifizi pirotecnici, alcuni privi di omologazione e senza categoria, – nascosto in villa comunale e al Parco IV Novembre – era pronto per essere esploso al termine dell’ultimo giorno di scuola. Gli agenti hanno sorpreso alcuni giovani mentre occultavano i fuochi d’artificio, procedendo all’identificazione dei responsabili. Si tratta di materiale pericoloso per la salute e vietato ai minori. La polizia Locale ha annunciato che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori episodi simili.

