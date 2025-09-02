Andria, scontro Bruno-Vurchio: ombra di strategia per le Regionali

Andria. Non solo divergenze amministrative: dietro le tensioni tra la sindaca, Giovanna Bruno, e il presidente del Consiglio, Giovanni Vurchio, ci sarebbe, secondo l’intergruppo consiliare, una strategia politica. Sciogliere il Consiglio e candidarsi alle Regionali.
