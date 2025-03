Andria, rapina in appartamento: colpito anziano 70enne

Una rapina violenta ha avuto luogo nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in una traversa del centro storico di Andria, ai danni di una coppia di anziani ultra 70enni. L’episodio, avvenuto nella loro abitazione al pianoterra di una palazzina, è stato reso noto solo oggi. Un gruppo di tre malviventi, armati di spranga, cacciavite e piede di porco, ha forzato la porta d’ingresso della casa. Una volta all’interno, hanno minacciato i pensionati, costringendoli a consegnare contanti e gioielli. La donna, spaventata, ha dato loro alcune banconote e pochi monili in oro. Durante la rapina, l’anziano marito ha cercato di difendere la sua casa, ma è stato colpito alla testa con una spranga di ferro. Sebbene le sue ferite non siano gravi, ha subito un trauma cranico che ha richiesto cure. La figlia e due nipoti della coppia, accorsi in soccorso, sono stati aggrediti dai rapinatori e feriti e successivamente medicati all’ospedale Bonomo per escoriazioni. I malviventi sono fuggiti rapidamente, lasciando la scena senza tracce evidenti. I carabinieri, giunti sul posto, hanno avviato le indagini, esaminando le telecamere sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per ricostruire la dinamica del colpo. L’incidente ha scosso la comunità di Andria, già preoccupata per il crescente numero di episodi di criminalità nella zona.

