Andria, presentato il condominio solidale

Potenziare il senso di comunità tra i residenti. E’ questo uno degli obiettivi del condominio solidale, un’iniziativa presentata ad Andria, che mira a rendere meno soli gli anziani e le persone in difficoltà. All’interno dello stabile ci saranno aree condivise per svolgere attività comunitarie quotidiane, come vedere la televisione, leggere un libro o semplicemente per una partita a carte.

