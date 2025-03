Andria, polo universitario nel nuovo ospedale: sit-in di Gioventù Nazionale

La pioggia battente non ha fermato i ragazzi di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, scesi per strada per protestare contro le modifiche al progetto per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria. All’esterno del Bonomo i militanti hanno organizzato un sit-in per contestare l’assenza del polo universitario e del relativo campus dalle prospettive future della struttura sanitaria da realizzarsi.

