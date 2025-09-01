Andria, piscina comunale: polemica rovente e progetto fermo

Il progetto della piscina comunale infiamma Palazzo di città ad Andria. Tra accuse pubbliche, minacce di strascichi legali e una proposta di project financing discussa in aula senza il presidente del Consiglio. È scontro tra la sindaca Giovanna Bruno e Giovanni Vurchio: i diretti interessati, contattati da Antenna Sud, non hanno voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni.
potrebbe interessarti anche
Farmalabor: in busta paga soldi per libri scolastici, il plauso di Valditara
Barletta, l’abbraccio tricolore delle Frecce: spettacolo e emozioni
Barletta, Frecce tricolori: il giorno del volo
Editoria, cambio al vertice di Repubblica Bari: Ottolino nuovo direttore
Gaza, Barletta risponde all’emergenza
Sanità Puglia, Maiorano (FdI): “PD distoglie attenzione da 20 anni di fallimenti”