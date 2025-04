Andria, Pegaso Security: in sciopero i lavoratori senza stipendio da mesi

Mattinata di protesta ad Andria, dove i lavoratori della Pegaso Security hanno tenuto una conferenza stampa nella sede della Filcams Cgil per denunciare una situazione ormai insostenibile. Gli stessi infatti segnalano di essere da mesi senza stipendio, costretti a fare turni con auto di servizio ferme per mancanza di carburante, e addirittura ad acquistare di tasca propria l’equipaggiamento essenziale, come gli anfibi. Una condizione che mette a rischio non solo la loro dignità, ma anche la sicurezza dei servizi che garantiscono ogni giorno.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author