11 Agosto 2025

Andria Donatella Fracchiolla

Andria, opposizione cdx abbandona l’aula: scintille sulla piscina comunale

Andrea Catino 11 Agosto 2025
centered image

C’è tensione nel consiglio comunale ad Andria. I consiglieri di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Movimento Pugliese hanno abbandonato la seduta della Conferenza dei Capigruppo, denunciando scarsa trasparenza e violazione dei regolamenti. Al centro della protesta, la decisione della maggioranza di convocare un consiglio a fine agosto con provvedimenti ritenuti urgenti, tra cui l’affidamento della piscina comunale. Le opposizioni parlano di gestione frettolosa e procedure poco chiare, chiedendo un rinvio a settembre per un esame approfondito.

centered image

