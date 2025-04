Andria, odori molesti in città: il Comune propone un tavolo tecnico

I cittadini di Andria continuano a segnalare la presenza di odori molesti e persistenti, avvertiti soprattutto in alcune ore del giorno. Ad agitare la popolazione federiciana è il tanfo di uova marce e feci. L’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Giovanna Bruno, ha deciso di agire: nasce così la proposta di un tavolo tecnico con Arpa Puglia, ASL e Regione per indagare le cause e intervenire in modo concreto. L’obiettivo è chiaro: monitorare, prevenire e ridurre le emissioni odorigene sul territorio.

