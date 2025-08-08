Andria, nuovo ospedale: passa la variante urbanistica

Passo decisivo per il nuovo ospedale di Andria: il Consiglio comunale approva all’unanimità la variante urbanistica. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Maria Fiorella See author's posts Tags: andria nuovo ospedale variante urbanistica Continue Reading Previous Andria, ciclisti travolti ed uccisi: l’ultimo salutoNext Mauro De Giulio, il figlio a un anno dalla morte: “istituzioni assenti” potrebbe interessarti anche Mauro De Giulio, il figlio a un anno dalla morte: “istituzioni assenti” 8 Agosto 2025 Maria Fiorella Andria, ciclisti travolti ed uccisi: l’ultimo saluto 8 Agosto 2025 Maria Fiorella L’Italia si conferma tra i leader del turismo nel Mediterraneo 8 Agosto 2025 Dante Sebastio Spiagge deserte, Gassmann attacca: “Avete esagerato coi prezzi” 8 Agosto 2025 Dante Sebastio Barletta, Cannito contro Saviano e Gomorra: la risposta di Libera 8 Agosto 2025 Antonio Gargano Rubata l’auto a una turista tedesca, ritrovata ad Andria 8 Agosto 2025 Maria Fiorella
potrebbe interessarti anche
Mauro De Giulio, il figlio a un anno dalla morte: “istituzioni assenti”
Andria, ciclisti travolti ed uccisi: l’ultimo saluto
L’Italia si conferma tra i leader del turismo nel Mediterraneo
Spiagge deserte, Gassmann attacca: “Avete esagerato coi prezzi”
Barletta, Cannito contro Saviano e Gomorra: la risposta di Libera
Rubata l’auto a una turista tedesca, ritrovata ad Andria