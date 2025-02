Andria, nuova Tangenziale Ovest: gli ambientalisti chiedono stop progetto

Diventa sempre più ostico il progetto di realizzazione della nuova Tangenziale Ovest di Andria. Ad essere fortemente critici sull’infrastruttura sono gli attivisti del Forum Ambientalista – di Legambiente – e del Forum Ambiente e Salute “Ricorda Rispetta”. Gli esponenti delle associazioni hanno parlato di una mancanza di fondi necessari per realizzare realmente la nuova strada e della sua dannosità per l’ambiente e per il tessuto economico – sociale federiciano, chiedendo un passo indietro della Provincia Bat.

