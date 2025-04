Andria nomina il Disability Manager nel giorno della consapevolezza sull’autismo

ANDRIA – In occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo del 2 aprile, l’amministrazione comunale di Andria ha nominato il primo Disability Manager della città. Si tratta di Salvatore Zagaria, selezionato per il suo percorso professionale e la profonda conoscenza del mondo della disabilità, della rete territoriale e dell’etica della cura.

L’annuncio è stato dato dalla sindaca Giovanna Bruno, che ha firmato il decreto di nomina n. 1139. «È un segnale concreto di attenzione alle fragilità – ha dichiarato – perché la disabilità va accompagnata con ascolto, inclusione e responsabilità quotidiana. Non bastano le celebrazioni: serve impegno costante e istituzioni capaci di dare risposte vere».

Zagaria svolgerà l’incarico a titolo gratuito per tre anni e riferirà a Sindaco, Giunta e Consiglio comunale, lavorando in stretta sinergia con le associazioni e i cittadini. Il suo ruolo sarà quello di facilitare l’inclusione e farsi promotore di buone pratiche, a partire dall’ascolto diretto delle famiglie.

A sottolineare l’importanza della nomina è stata anche l’assessora alla Persona, Dora Conversano: «Ogni persona è come un pezzo di puzzle: unica, diversa e fondamentale. L’inclusione deve diventare una normalità quotidiana. Le diversità non sono un ostacolo ma un dono prezioso per costruire insieme una comunità migliore».

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author