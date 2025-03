Andria, nessun aumento costo dehors: nuovi avvisi corretti in arrivo

Sembra andare verso una risoluzione positiva la questione dell’aumento della tassa di occupazione di suolo pubblico nella città di Andria. Nelle scorse settimane infatti la vicenda aveva sollevato un polverone, con mondo della politica sulle barricate e commercianti preoccupati per l’aumento del costo annuale per avere dei dehors esterni. A fare chiarezza sulla vicenda l’Ufficio Tributi del Comune, che ha annunciato la rielaborazione degli avvisi di pagamento per gli esercenti, che verranno notificati a breve. Questa azione segue la conferenza stampa di inizio marzo, dove era stata annunciata la correzione di un errore informatico.

L’Assessore Vilella ha chiarito che non verranno emessi provvedimenti di sgravio, ma semplicemente nuovi avvisi che sostituiranno quelli errati. L’amministrazione conferma quindi che verrà applicata la riduzione del 30% sulla tariffa base.

