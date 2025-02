Andria, mercato ortofrutticolo: stop allo spreco alimentare

Il Mercato Ortofrutticolo di Andria si colloca al centro di un ambizioso programma di sostenibilità del settore agroalimentare italiano. Si tratta del Progetto On Foods – WUHAO, concepito per migliorare la sostenibilità, la qualità e la tracciabilità dei prodotti alimentari; l’iniziativa coinvolgerà questa importante realtà pugliese, riconosciuta per la produzione di ortofrutta di qualità e per il suo ruolo strategico nella distribuzione nazionale e internazionale.

Il Mercato Ortofrutticolo di Andria, insieme al CAL, il Centro Agro-Alimentare e Logistica di Parma, ed al COAGRI di Cagliari con il Coordinamento dell’Università di Foggia, condividerà le best practice e lavorerà per costruire una filiera che valorizzi la sostenibilità e riduca lo spreco alimentare.

