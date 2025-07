Andria, market illegale di anabolizzanti in casa: arrestato personal trainer 52enne

Un vero e proprio emporio clandestino di farmaci dopanti è stato scoperto dalla Polizia di Stato ad Andria, dove un uomo di 52 anni, originario del tarantino e residente nel centro cittadino, è stato arrestato in flagranza con l’accusa di ricettazione e detenzione di sostanze anabolizzanti, steroidi e droghe leggere.

L’operazione è scattata nell’ambito di un’indagine su reati contro la persona, coordinata dalla Procura di Trani. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura BAT hanno eseguito una perquisizione domiciliare, rinvenendo oltre 28 tipologie di farmaci dopanti, hashish, marijuana e circa 35.000 euro in contanti. Una somma, secondo gli investigatori, riconducibile alla vendita illecita dei prodotti, anche in virtù del fatto che l’arrestato lavorava come personal trainer in alcune palestre della città.

Tra gli elementi più gravi, la scoperta di confezioni con date di scadenza alterate, dettaglio che rende ancora più pericolosa la somministrazione dei farmaci illegali. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa della convalida da parte del GIP.

Si ricorda che ogni provvedimento è in fase cautelare e l’indagato è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author