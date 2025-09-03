3 Settembre 2025

Andria, lite stradale finisce nel sangue: giovane accoltellato in via Sant’Andrea

Maria Fiorella 3 Settembre 2025
Momenti di tensione oggi pomeriggio ad Andria, in via Sant’Andrea, dove si è verificato un accoltellamento che ha coinvolto un giovane di 27 anni, classe ’98, originario di Palo del Colle. L’uomo è stato raggiunto da un fendente in circostanze ancora in fase di chiarimento, ma fortunatamente non versa in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, il gesto sarebbe riconducibile a un litigio legato a motivi di circolazione stradale. Le dinamiche precise dell’aggressione restano tuttora al vaglio degli inquirenti, che stanno conducendo accertamenti approfonditi per fare luce sull’accaduto.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla vittima prima di trasportarla in ospedale per ulteriori accertamenti.

Gli investigatori hanno avviato l’acquisizione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di identificare l’aggressore e chiarire eventuali responsabilità.

Le indagini sono in corso.

