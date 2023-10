Andria: investe pedone e fugge, denunciata una donna

Una donna di Andria è stata denunciata dalla Polizia Locale per aver investito una 50enne, poi ricoverata in ospedale. L’automobilista, a cui è stata ritirata la patente e sequestrata l’auto, dovrà rispondere di omissione di soccorso e lesioni personali colpose.

Secondo quanto ricostruito, nella mattinata di lunedì 9 ottobre, in via Pasubio, nei pressi del centro, un’utilitaria di colore rosso ha travolto la cinquantenne proseguendo la sua corsa senza fermarsi. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118, accorsi subito sul posto, e trasportata all’ospedale Bonomo: le sue condizioni non sono gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

Attraverso le immagini di videosorveglianza della zona e l’analisi di un pezzo della carrozzeria rimasto sul luogo dell’incidente, gli agenti della Locale sono riusciti a individuare la responsabile.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp