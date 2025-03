Andria, inseguito dalla Polizia Locale cade da monopattino e muore dopo 9 giorni

Andria (BAT) –

Cade dal monopattino mentre era inseguito dalla polizia locale e dopo 9 giorni di coma muore. È quanto accaduto a un uomo di 37 anni di Andria, con piccoli precedenti, deceduto all’ospedale Bonomo. Nel pomeriggio del 13 marzo scorso, il trentasettenne, a bordo di un monopattino, non si è fermato all’alt della polizia locale. I due agenti in sella agli scooter lo hanno inseguito per le strade della città, uno a distanza un po’ più ravvicinata, l’altro più lontano, fino a quando l’uomo non ha perso il controllo del mezzo urtando alcune automobili in sosta in via Podgora.

Il 118 lo ha trasportato al Bonomo di Andria, dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico. La salma rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria: la procura di Trani potrebbe disporre la perizia esterna o l’autopsia sul corpo.

