ANDRIA – Hanno 20 e 29 anni i due giovani che nella notte hanno perso la vita in un incidente stradale che ha coinvolto altre sette persone avvenuto sulla provinciale che collega Andria a Trani. Tre le auto coinvolte, che per cause ancora da stabilire si sono scontrate. Per due degli occupanti – due ragazzi di Andria – l’impatto è stato senza scampo: sono morti sul colpo. Tre dei feriti sono stati trasportati all’ospedale Bonomo di Andria, due al Dimiccoli di Barletta e altri due al Vittorio Emanuele II di Bisceglie. Insieme con gli operatori del 118 sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno eseguito i rilievi, e i carabinieri.

