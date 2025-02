Andria, incendio in casolare: nessun ferito

Un incendio ha coinvolto un casolare abbandonato in via Gaspare Spontini ad Andria. Due squadre dei vigili del Fuoco del Comando provinciale Bat sono intervenute per spegnere le fiamme. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti della polizia Locale e della polizia di Stato. Grazie all’intervento delle squadre di emergenza, l’incendio è stato domato rapidamente. Fortunatamente, all’interno dell’edificio non erano presenti persone, evitando così gravi conseguenze.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author