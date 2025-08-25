Andria, incendio in appartamento: nessun ferito, evacuate dodici persone

ANDRIA – Tanta paura ma per fortuna nessun ferito per l’incendio divampato in un appartamento in via Taranto ad Andria. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero sviluppate sul balcone di un appartamento del quinto piano di un condominio di via Taranto angolo via Torino.

Per domare l’incendio sono intervenuti i Vigili del Fuoco, mentre hanno effettuato servizio di supporto gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Andria oltre al personale del 118. Intervenuto nella zona anche il personale Enel per mettere in sicurezza l’area.

Non è ancora possibile invece conoscere i danni provocati all’interno dell’abitazione. Si stanno cercando le cause per ricostruire l’esatta dinamica dell’incendio. Al momento del fatto in casa non c’era nessuno.

Non ci sono feriti ma ci sono comunque dodici persone evacuate dall’intero stabile. Due anziani sono stati tratti in salvo con l’intervento degli agenti di Polizia Locale e della Polizia Di Stato. Le ultime cinque persone, tra cui una bambina piccola, che dimoravano nell’appartamento attiguo a quello interessato dall’incendio, sono state tratte in salvo subito dopo aver domato le fiamme. Portati in salvo anche tre animali domestici.

