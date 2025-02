Andria: Gdf scope centro estetico e laboratorio tessile irregolari

La Guardia di Finanza di Andria ha scoperto un centro estetico e un laboratorio tessile completamente abusivi in una palazzina residenziale della città. Durante un’operazione di controllo eseguita il 26 febbraio, i finanzieri hanno individuato un andirivieni sospetto di persone, in prevalenza donne, che accedevano all’abitazione. Al piano superiore è stato trovato un centro estetico che operava senza alcuna autorizzazione commerciale, sanitaria o fiscale, con circa mille attrezzature sequestrate, tra cui lettini, lampade e smalti. Al piano terra, un laboratorio tessile impiegava lavoratori “in nero” senza contratto né dichiarazione fiscale. L’assenza di permessi e l’evasione fiscale hanno portato all’imposizione di sanzioni e all’avvio di accertamenti per recuperare i proventi illeciti.

