Andria, furgone contro muretto: ferito un 54enne

Un uomo alla guida di un furgone da lavoro è uscito di strada ad Andria finendo la sua corsa contro uno dei muretti a secco che costeggiano la carreggiata di via Vecchia Spinazzola. Alla guida del mezzo un uomo di 54 anni che ha perso il controllo del veicolo per cause ancora da chiarire. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento di un’equipe del 118 che ha trasportato l’uomo in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale Bonomo. Il traffico sulla strada ha subito rallentamenti per consentire i soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

