Andria, forza posto di blocco in monopattino: grave dopo incidente

Un uomo di 37 anni, originario di Trani, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Bonomo di Andria dopo un incidente avvenuto oggi pomeriggio in via Podgora, nei pressi del centro cittadino.

Secondo le prime ricostruzioni, il 37enne avrebbe forzato un posto di blocco della Polizia locale, dando il via a un inseguimento. Durante la fuga, a bordo del suo monopattino, si è schiantato contro alcune auto in sosta, battendo violentemente la testa sull’asfalto e riportando un grave trauma cranico.

Sul caso indagano gli agenti della Polizia locale.

