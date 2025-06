Andria, due agenti investite da bici elettriche: scoppia la polemica

Savino Montaruli, esponente dell’associazione civica “Io Ci Sono!”: “Il lavoro della Polizia Locale ad Andria è diventato impossibile

È polemica ad Andria dopo il ferimento di due agenti della Polizia Locale, investite da bici elettriche nella serata di venerdì 27 giugno 2025 durante interventi condotti in abiti civili. Le agenti, una in viale Crispi e l’altra nei pressi di Porta Castello, sono rimaste lievemente ferite mentre cercavano di fermare due conducenti, venendo urtate e strattonate. A darne notizia è stato un post Facebook dell’assessore alla sicurezza, che ha acceso un acceso dibattito online, con commenti al limite della decenza.

L’episodio ha innescato una richiesta pubblica di chiarimenti diretti al Comandante della Polizia Locale, affinché fornisca una ricostruzione ufficiale e dettagliata dell’accaduto. Cittadini e associazioni chiedono trasparenza e soluzioni politiche concrete, sottolineando come un post social non possa sostituire una risposta istituzionale.

A intervenire duramente è anche Savino Montaruli, esponente dell’associazione civica “Io Ci Sono!”, che nei giorni scorsi aveva già segnalato con una PEC a prefetto, questore, comando della Polizia Locale e al Ministero dell’Interno le gravi criticità operative del Corpo andriese: carenza di personale, condizioni lavorative difficili e mancanza di mezzi adeguati.

“Il lavoro della Polizia Locale ad Andria è diventato impossibile – dichiara Montaruli –. Si costringono gli agenti ad agire a mani nude, in borghese, per contrastare una situazione sfuggita di mano. Il prefetto convochi urgentemente tutte le parti per affrontare una crisi che riguarda la sicurezza di operatori e cittadini”.

L’assessore, nel post, ha parlato di “4 agenti feriti e un deceduto tra i conducenti negli ultimi mesi”, descrivendo un quadro allarmante che, secondo Montaruli, merita una gestione ben diversa da una comunicazione improvvisata sui social network.

“Servono risposte politiche vere e un confronto istituzionale che riporti decoro, sicurezza e dignità al Corpo della Polizia Locale e alla cittadinanza tutta”, conclude Montaruli.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author