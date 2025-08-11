11 Agosto 2025

Antenna Sud

News

L’ospedale Bonomo di Andria

Andria, donna travolta da auto in via Bruno Buozzi. Ricoverata in codice rosso

Salvatore Petrarolo 11 Agosto 2025
centered image

E’ stata trasportata in codice rosso all’ospedale Bonomo di Andria ed è in prognosi riservata la donna di 79 anni in vestita questa mattina in via Bruno Buozzi ad Andria. L’incidente è avvenuto intorno alle 9,50 e, secondo le prime informazioni raccolte dagli agenti della Polizia Locale, la donna sarebbe stata travolta da un’auto condotta da un uomo di 71 anni.

Il personale del 118, giunto tempestivamente sul posto, ha prestato soccorso alla vittima, trasportandola in codice rosso presso il locale nosocomio, dove è stata ricoverata in prognosi riservata.
Sono in corso le attività investigative della Polizia Locale per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

About Author

Salvatore Petrarolo

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Andria Donatella Fracchiolla

Andria, opposizione cdx abbandona l’aula: scintille sulla piscina comunale

11 Agosto 2025 Andrea Catino

Bari, rissa con pietre al Centro di Permanenza e Rimpatrio

11 Agosto 2025 Antonella Fazio

Potenza: cede pilone viadotto, sopralluogo dell’assessore regionale Pepe

11 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Potenza, vandalizzata la targa in memoria dell’agente Giambattista Rosa

11 Agosto 2025 Francesco Cutro

Foggia, “casa chiusa” in via Mogadiscio: fermate 3 persone

11 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Foggia, alimenti sottratti dal carcere: interdizione dai pubblici uffici per 7 persone

11 Agosto 2025 Antonella Fazio

potrebbe interessarti anche

Taranto, eccezionale serata conclusiva del Beer Fest con Patrizia Conte

11 Agosto 2025 Leo Spalluto
Andria Donatella Fracchiolla

Andria, opposizione cdx abbandona l’aula: scintille sulla piscina comunale

11 Agosto 2025 Andrea Catino

Bari, rissa con pietre al Centro di Permanenza e Rimpatrio

11 Agosto 2025 Antonella Fazio

Sarah la giovane lucana che ha attraversato a nuoto lo Stretto di Messina

11 Agosto 2025 Giuseppe Cutro