Andria, donna travolta da auto in via Bruno Buozzi. Ricoverata in codice rosso

E’ stata trasportata in codice rosso all’ospedale Bonomo di Andria ed è in prognosi riservata la donna di 79 anni in vestita questa mattina in via Bruno Buozzi ad Andria. L’incidente è avvenuto intorno alle 9,50 e, secondo le prime informazioni raccolte dagli agenti della Polizia Locale, la donna sarebbe stata travolta da un’auto condotta da un uomo di 71 anni.

Il personale del 118, giunto tempestivamente sul posto, ha prestato soccorso alla vittima, trasportandola in codice rosso presso il locale nosocomio, dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

Sono in corso le attività investigative della Polizia Locale per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

