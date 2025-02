Andria, dimensionamento scolastico: l’assessora Conversano fa chiarezza

Il progetto di dimensionamento scolastico nella città di Andria continua ad animare il dibattito politico locale. L’amministrazione comunale prosegue l’iter di concertazione per la riduzione del numero degli istituti scolastici in città da 10 a 9, a fronte di un tasso di natalità in calo anche nella città federiciana come nel resto del Paese.

Non è mancata la risposta alle critiche che nelle scorse ore erano state mosse dal gruppo consiliare di “Azione”, che aveva parlato di uno scarso coinvolgimento dei consiglieri comunali nel progetto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author