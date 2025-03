Andria, dehors: M5S e Azione contro l’aumento dei costi

E’ ancora polemica ad Andria per l’aumento della tassa di occupazione di suolo pubblico. Una scelta dell’amministrazione che ha agitato gli animi dei commercianti andriesi che dovranno probabilmente pagare il doppio rispetto all’anno scorso per avere dei dehors esterni. Negli scorsi giorni si è registrata una dura presa di posizione di Confcommercio, seguita dall’annuncio di un probabile passo indietro dell’amministrazione federiciana, che al momento non ha voluto rilasciare ulteriori commenti alla stampa. Chi invece sulla vicenda vuole fare sentire con forza la propria voce è l’opposizione, con il Movimento 5 Stelle e Azione sulle barricate.

