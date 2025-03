Andria contro il cyberbullismo, la sensibilizzazione nelle scuole

ANDRIA – La scuola come luogo di prevenzione nella lotta al bullismo e al cyberbullismo. Ad Andria l’iniziativa “Non è bello ciò che è bullo”, un confronto tra associazioni, autorità e alunni della scuola primaria “Imbriani” del quartiere San Valentino. Si parte dai più piccoli per la sensibilizzazione e per la conoscenza degli strumenti di prevenzione.

Il lavoro delle forze dell’ordine, con il supporto della Questura della BAT, permette di far leva anche sul canale degli agenti di Polizia. Non soltanto l’ascolto da parte di docenti e genitori, bullismo e cyberbullismo si combattono anche fuori dalle mura domestiche e scolastiche.

