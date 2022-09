ANDRIA – I Carabinieri della Compagnia di Andria hanno eseguito un decreto di confisca nei confronti di Antonio Agresti, 51 anni, attualmente ristretto nella casa circondariale di Foggia.

Le indagini patrimoniali hanno avuto inizio su delega della Procura della Repubblica di Bari – Direzione Distrettuale Antimafia, a seguito della condanna del cinquantunenne in via definitiva alla pena di venti anni di reclusione per i reati di rapina aggravata, ricettazione, detenzione e porto di armi da guerra e tentato omicidio, in relazione all’assalto di due furgoni portavalori, avvenuto nell’aprile del 2013 in Lombardia e alla condanna in via definitiva alla pena di sette anni di reclusione per i reati di associazione per delinquere finalizzata alle rapine con sequestro di persona commesse nei confronti di autotrasportatori (tra i mesi di settembre e novembre 2012), alla detenzione illecita di armi e munizioni.