Andria, ciclisti travolti ed uccisi: l’ultimo saluto

Andria si è stretta nel dolore attorno a Sandro, Vincenzo e Antonio, i tre ciclisti travolti sulla Sp231. La città tutta si è fermata per lutto cittadino, proclamato dalla sindaca Giovanna Bruno. I funerali in Cattedrale.
