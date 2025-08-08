8 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Andria, ciclisti travolti ed uccisi: l’ultimo saluto

Maria Fiorella 8 Agosto 2025
centered image

Andria si è stretta nel dolore attorno a Sandro, Vincenzo e Antonio, i tre ciclisti travolti sulla Sp231. La città tutta si è fermata per lutto cittadino, proclamato dalla sindaca Giovanna Bruno. I funerali in Cattedrale.

About Author

Maria Fiorella

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Mesagne, sperona volante e ferisce agente: galatinese in arresto

8 Agosto 2025 Gloria Roselli

Salento, trasportava in auto 50 mini panetti di hashish: arrestato

8 Agosto 2025 Gloria Roselli

Crispiano: in corso due incendi di vaste proporzioni

8 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Ferrandina: si cerca uno dei responsabili dell’accoltellamento di due uomini

8 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Lagonegro: sequestrati beni per oltre 600 mila euro per crediti d’imposta inesistenti

8 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Barletta, Cannito contro Saviano e Gomorra: la risposta di Libera

8 Agosto 2025 Antonio Gargano

potrebbe interessarti anche

Casarano, colpo a centrocampo: arriva Lulic

8 Agosto 2025 Anthony Carrano

Mesagne, sperona volante e ferisce agente: galatinese in arresto

8 Agosto 2025 Gloria Roselli

Salento, trasportava in auto 50 mini panetti di hashish: arrestato

8 Agosto 2025 Gloria Roselli

Monopoli, Maguette Fall ha firmato

8 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello