Andria, chiesti 5 milioni di risarcimento al Comune per blocco tangenziale

Cittadini e associazioni civiche sul piede di guerra: “Quel debito non ci appartiene e non lo pagheremo”

La vicenda della nuova tangenziale di Andria torna al centro della scena con una richiesta di risarcimento da 5 milioni di euro avanzata dalla Ditta Doronzo, incaricata della realizzazione dell’opera. Al centro del contenzioso, l’ostruzionismo imputato al Comune di Andria, accusato di aver rallentato e impedito la prosecuzione dei lavori già finanziati.

Nonostante le sentenze favorevoli del Tar e del Consiglio di Stato, che imponevano all’amministrazione comunale l’adozione della necessaria variante al Piano Regolatore Generale, il Consiglio comunale avrebbe continuato a rimanere fermo su posizioni di chiusura. Una scelta che – secondo i cittadini e le associazioni civiche – è avvenuta senza alcun confronto pubblico o coinvolgimento della cittadinanza.

“Quel debito non è nostro e non lo pagheremo. Se qualcuno pensa di passare il cerino ai cittadini, ha sbagliato tutto”, si legge nella nota diffusa dalle Libere Associazioni Civiche Andriesi e dal Movimento AndriaPopolare, attraverso i canali dell’Associazione Io Ci Sono! presieduta da Savino Montaruli, realtà che da oltre tredici anni figura regolarmente nell’Albo comunale delle associazioni.

L’appello è rivolto ora alla Corte dei Conti e al prefetto, chiamati a intervenire per chiarire le responsabilità politiche e amministrative che hanno portato alla situazione attuale. L’opera, che avrebbe dovuto collegare Andria a una rete viaria più efficiente, era stata sostenuta anche da altri consigli comunali limitrofi e dalla stessa provincia Barletta-Andria-Trani, che avrebbe preso posizione favorevole isolando però la città capoluogo.

Secondo quanto dichiarato dalle associazioni, la gestione della questione sarebbe stata fortemente politicizzata e non orientata all’interesse generale. “La città è stata lasciata sola, ma nessuno pensi di far ricadere sulle nostre spalle il peso economico e morale di una scelta non condivisa”, si legge nella conclusione della nota.

