Andria-Cavese, trasferta vietata ai tifosi campani

I tifosi della Cavese non potranno assistere alla gara del “Degli Ulivi” di Andria con la Fidelis, in programma nel pomeriggio di mercoledì 17 gennaio e valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie D.

La decisione è stata presa da Rossana Riflesso, prefetta di Barletta-Andria-Trani, che ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Salerno in ottemperanza a quanto disposto dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive del dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno e a quanto comunicato dalla locale questura.

Tra le tifoserie in passato ci sono state tensioni e scontri e il divieto prefettizio intende “assicurare la piena tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”, oltre al “regolare svolgimento dell’incontro” che inizierà alle 15.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp