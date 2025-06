Andria, camion incastrato sulla rotatoria di accesso a Montegrosso

Un mezzo pesante per trasporti eccezionali è rimasto incastrato sulla rotatoria di accesso a Montegrosso, lungo la ex Statale 98 – in territorio di Andria- causando traffico e code. Il restringimento della carreggiata e la rotatoria provvisoria, dovuti a lavori ancora incompleti, hanno aggravato i disagi. I residenti protestano per la mancanza di un’uscita diretta verso il borgo.

