Andria, bagni pubblici danneggiati: scoperti e denunciati i responsabili

Danneggiamenti ai bagni pubblici dell’Anfiteatro della villa comunale di Andria: i responsabili sono stati identificati dalla polizia Locale. Si tratta di un gruppo di ragazzi minorenni, sorpresi a compiere atti vandalici nella tarda mattinata del 19 aprile scorso. Grazie alle telecamere di videosorveglianza e all’intervento degli agenti, è stato possibile ricostruire con precisione quanto accaduto. I giovani sono entrati nei bagni e, con un gesto decisamente sconsiderato, hanno usato un carrellato per i rifiuti come ariete, colpendo ripetutamente gli arredi interni. Uno di loro si è anche ferito a una mano durante l’episodio. Il danno complessivo è stimato intorno ai mille euro. Ora i minori dovranno rispondere del reato di danneggiamento di beni pubblici davanti all’Autorità Giudiziaria. Sono stati inoltre segnalati al Pronto Intervento Minori per avviare un percorso educativo e di recupero. Intanto, il Comune chiederà ai genitori il risarcimento dei danni causati.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author