Andria, auto rubate ritrovate nelle campagne: BAT sempre più crocevia del traffico illecito di veicoli

Si conferma ancora una volta il ruolo strategico della provincia di Barletta-Andria-Trani nel traffico illecito di auto rubate. Le pattuglie della Metronotte, impegnate in un’operazione di controllo a largo raggio, hanno recuperato ad Andria due mezzi rubati nei giorni precedenti: una Range Rover Evoque e un Fiat Ducato.

La Range Rover, rubata a Bari, è stata ritrovata completamente bruciata in un terreno lungo la strada provinciale 174, mentre il Fiat Ducato, sottratto a Matera, è stato scoperto ancora intatto nelle campagne andriesi. In entrambi i casi, l’intervento tempestivo della vigilanza privata e il successivo intervento dei Carabinieri hanno permesso il recupero dei mezzi e l’avvio delle indagini.

I due ritrovamenti confermano un trend allarmante: la provincia BAT, grazie alla sua posizione geografica e alla presenza di ampie aree rurali difficili da controllare, è sempre più utilizzata come “deposito” temporaneo per i veicoli rubati, spesso destinati ad essere cannibalizzati per la vendita illegale di pezzi di ricambio, prevalentemente attraverso il mercato clandestino online con base operativa a Cerignola.

Il fenomeno, in crescita negli ultimi anni, vede coinvolte bande specializzate capaci di rubare specifici modelli richiesti sul mercato nero. Un vero e proprio business criminale che si innesta nella rete delle organizzazioni mafiose più radicate sul territorio.

Le forze dell’ordine, insieme agli istituti di vigilanza privata, continuano l’attività di monitoraggio, ma il fenomeno si conferma difficile da arginare, rendendo necessarie strategie di contrasto ancora più incisive.

